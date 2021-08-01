البركاني يطالب رئيس الوزراء بفتح مجال للتنافس بين شركات الطيران العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

طالب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس الوزراء بأن يوجه وزارة النقل بالتواصل مع مختلف الجهات لتسهيل إجراءات الرحلات الدولية، وخصوصاً الرحلات من وإلى مصر، وفتح مجال للتنافس بين شركات الطيران العربية.



وحث البركاني وزارة النقل إلى بذل مزيد من الجهود لتفعيل رحلات المطار الدولية بشكل أكبر، معبراً عن شكره للسلطة المحلية بحضرموت على جهودها المتواصلة في سبيل إنشاء وتجهيز المطار.

وأوضح محافظ حضرموت فرج البحسني، أن قيادة السلطة بالمحافظة بذلت جهود حثيثة ومتواصلة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إعادة فتح المطار الذي توقف لمدة خمس سنوات جراء الاضرار التي ألحقت به أثناء سيطرة تنظيم القاعدة في عام 2015 على ساحل حضرموت.

وأمد البحسني أن المحافظة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بعد تحريرها من فلول الشر والإرهاب وتمتلك كافة المقومات، شاكراً دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً على مواقفهم الأخوية والصادقة مع أشقائهم في حضرموت وعموم الوطن.