محافظ حضرموت يعلن إضافة 10 ميقا لمحطة الفقيد السقطري بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - الشحر

زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بمديرية الشحر، مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميجا وات، الممولة من السلطة المحلية بحضرموت ضمن جهودها المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية.



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، استمع الشيخ البركاني من المحافظ البحسني والقائمين على المحطة، الى شرح حول مكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في التوليد، وقابلية التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 60 ميجا وات، وزارا عنبر المولدات الرئيسة والمبردات الخاصة بها، ومبنى معالجة الوقود وخزانات خزن الوقود المعالج والجاهز للضخ.

وعبّر رئيس مجلس النواب عن سعادته بمثل هذا المنجز الكبير في قطاع الكهرباء، الذي يعد مكسباً كبيراً لأبناء حضرموت والوطن، والذي بدوره سيخفف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التيار الكهربائي لهم، حاثاً على الحفاظ على هذه المحطة والاستفادة منها وتوسعة طاقتها الإنتاجية.

وتطرق الشيخ البركاني إلى معاناة الشعب اليمني في قطاع الخدمات وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وقال:" سنوصي الحكومة بأن ترد الجميل لأبناء حضرموت الأوفياء الذين يمثلوا الدولة بأجمل صورها"، شاكراً جهود السلطة المحلية بالمحافظة على اهتمامها بقطاع الكهرباء ومساعيها لتحسين الخدمات.

بدوره أكد محافظ حضرموت أن مشروع محطة الـ40 ميقا يستحق الإشادة والثناء للمنفذين الذين بذلوا جهوداً جبارة في تنفيذ هذا المشروع، شاكراً شركة الأهرام التي تم توقيع العقد معها والتي عملت في ظروف صعبة واستثنائية وظروف جائحة كورونا، موضحا أن هناك صعاب كثيرة مرت بمراحل تأسيس المحطة، ولكن تم إنجازها في وقت قياسي وبسواعد محلية وعربية.

وتطرق المحافظ إلى الجهود التي قدمتها شركة السد العالي في سبيل إنجاح المشروع، واوضح ان السلطة وقعت عقد إضافي مع شركة وارتسلا لصيانة المحطة لمدة ثلاث سنوات، لضمان استمرارية عمل المحطة التي لاقت اهتمام كبير لتكون متكاملة، وأعلن المحافظ بمناسبة زيارة الشيخ البركاني بدء التفاوض بين مؤسسة الكهرباء مع شركة الأهرام بإضافة 10 ميقا للمحطة.