الخارجية تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الحوثيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

دعت الخارجية اليمنية، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم لوقف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضد المدنيين في اليمن واستهداف الملاحة الدولية.



جاء ذلك في بيان نقلته وكالة سبأ الرسمية، أدانت فيه محاولة مليشيا الحوثي استهداف سفينة تجارية سعودية في البحر الأحمر عبر طائرات مُسيّرة، ووصفت الاعتداء بـ"الإرهابي والفاشل".

وأكدت الوزارة، أن استمرار الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على "اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مأرب والبيضاء وتهديدها أمن الملاحة الدولية بما يهدد السلام والأمن الدوليين".

والجمعة، أعلن التحالف العربي إحباط هجوم بطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه سفينة تجارية سعودية.

وقال بيان مقتضب للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه "أحبط محاولة عدائية للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة معادية"، مشيرا إلى "استمرار تهديد المليشيا الحوثية بدعم إيراني لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".