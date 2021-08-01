البحسني ورئيس مجلس النواب يطلعان على مصنع الثطنية لتعليب الأسماك بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - الشحر

اطلع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بمديرية الشحر، على الأعمال النهائية لتجهيز وتشغيل مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك، الذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال الاسماك في اليمن.



وطاف الشيخ البركاني ومحافظ حضرموت، ومعهم نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، بأقسام المصنع ومكوناته المختلفة، واستمعوا من رئيس مجلس إدارة المصنع سالم باقازي الى شرح حول مراحل الإنشاء والطاقة الإنتاجية، موضحاً أن المرحلة الأولى من المصنع سيتم فيها استيعاب 350 موظف وموظفة، 50 بالمائة منهم من النساء، وفي المرحلة الثانية سيرتفع عدد العمالة الى 500 موظف وموظفة وتشغيل اكثر من 8 الف صياد، مبينا ان الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء بكمية 100 طن يومياً، عبر خطي انتاج تعبئة وتصنيع، إلى جانب مصنع الطحن لمخلفات الأسماك الذي يعد من أفضل المصانع على مستوى الشرق الأوسط وتقدر طاقته الانتاجية بحوالي 55 طن يومياً، وبيّن أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 40 مليون دولار.

وأشاد رئيس مجلس النواب بإنشاء المشاريع في حضرموت في ظل تدميرها في بعض المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي الانقلابية، لافتاً بأهمية المشروع ودوره في توفير فرص عمل لكثير من الشباب والشابات، إضافة إلى تعزيز دور الجانب الاقتصادي والاستثماري، داعياً كافة رجال الأعمال في الوطن بأن يشدوا عزائمهم وان يسهموا في عملية البناء وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ونوه الشيخ البركاني بما تبذله السلطة المحلية بخضرموت من جهود لتشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات لها، متمنياً إنشاء مصانع أخرى على هذه الأرض، والتوفيق والنجاح لإدارة المصنع وكافة العاملين فيه في أعمالهم، وأن يرى هذا المشروع الاقتصادي والاستثماري النور في القريب العاجل.

رافق رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت، عضو مجلس النواب حسين السوادي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، والقائم بأعمال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى العمودي، ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بحضرموت.