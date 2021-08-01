أغلبهم من الأطفال.. مليشيا الحوثي تُشيّع 35 من قتلاها في إب خلال يوليو

المنامة - ياسر ابراهيم - شيعت مليشيا الحوثي الانقلابية، 35 من مقاتليها في محافظة إب، خلال شهر يوليو، في أكبر حصيلة قتلى شهرية للمليشيا في المحافظة.



ورصد مراسل "يمن شباب نت"، تشييع مليشيا الحوثي خمسة وثلاثين من مسلحيها بينهم شخص ينتحل رتبة (عقيد) و 4 ينتحلون رتبة ملازم أول وشخص آخر برتبة مساعد، و29 آخرين من المقاتلين غالبيتهم من الأطفال.



وبحسب الرصد فإن مديريتي (يريم، والسبرة) حلتا في المرتبة الأولى بسبعة قتلى لكل مديرية، تليهما (القفر، وذي السفال) بخمسة قتلى لكل مديرية، وجاءت بعدهم مديريات (الظهار، الرضمة، حبيش، الشعر) بقتيلين لكل مديرية، وفي الأخير مديريات (السياني، جبلة، حزم العدين) بقتيل واحد لكل مديرية.



ولم تذكر مليشيا الحوثي أماكن مقتل هؤلاء، إلاّ أنها تزامنت مع معارك عنيفة تشهدها محافظات مأرب والجوف والبيضاء، شمال شرق ووسط اليمن.



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد لجأت إلى عمليات إجبارية في عدد من مديريات المحافظة بتواطؤ من مشايخ تلك المديريات وتحت ضغط النقص العددي لمقاتليها في الجبهات على وقع الخسائر التي تتكبدها بشكل يومي من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.



