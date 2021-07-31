معوضه يطلع الخارجية الاسبانية على مستجدات الأوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

ناقش القائم بأعمال السفارة اليمنية في مدريد محمد معوضه، امس مع مدير دائرة المغرب والمتوسط والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسبانية البرتو اوثلاي، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.



وجرى التطرق للعنف الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد النساء والأطفال والمدنيين العزل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتصعيد بمحافظة مـأرب واستهداف المدنيين والنازحين، وتعنتهم الميليشيا وعدم سماحها لفريق الأمم المتحدة من الوصول لخزان صافر لتقييمه وإجراء المعالجة اللازمة تجنباً لوقوع كارثة بيئية في اليمن والمنطقة.

وأكد معوضه، حرص الحكومة الشرعية على الحوار السلمي المرتكز على المرجعيات الثلاث

من جانبه، أكد المسؤول الإسباني دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعيتها الدستورية.. مؤكداً مواصلة تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اليمني.. مشيراً إلى أن إسبانيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في اليمن.