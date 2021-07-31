شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبطال الجيش والمقاومة يخوضون معارك مستمرة لدحر المليشيات جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

خاضت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، معارك عنيفة لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وكسر هجمات شنتها على مواقع عسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



وتمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة، من كسر هجوم شنته المليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة رحبة، تكبدت المليشيات على إثره خسائر فادحة في الأرواح والمعدات القتالية.

بالتزامن استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات وتدمير عدد من الآليات والمعدات القتالية.