ملتقى الفنانين يجري الدورة الثانية لانتخاب الهيئة الإدارية واللجنة الرقابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أجرى ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين، اليوم السبت، بمدينة مارب، الدورة الثانية لانتخاب الهيئة الإدارية واللجنة الرقابية، وفقاً للنظام الأساسي واللائحة الداخلية للملتقى التي حددت فترة الهيئة الإدارية واللجنة الرقابية لمدة عامين.



وانتهت العملية الانتخابية بفوز الفنان طه الرجوي، برئاسة الملتقى لدورة ثانية، متقدماً على منافسه الشاعر علي أبو هويدة ب76 صوتاً من أصل 84 صوت. فيما تم اختيار الشاعر مجيب الرحمن غنيم، أميناً عاماً للملتقى، بالإجماع.

كما جرى انتخاب المهندس محمد العليي رئيساً للجنة الرقابية، وعضوية كلاً من المنشد دهمش الرجوي والمنشد عبدالحافظ الحمزي.

كما جرى انتخاب 12 مرشحاً لعضوية الهيئة الإدارية العامة من أصل 22 عضواً تقدموا لهذا المنصب.

وجرت الانتخابات بحضور مدير إدارة الجمعيات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالملك عباد وعدد من القيادات المدنية والشخصيات الاجتماعية.