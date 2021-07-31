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إنجاز 70% من إعادة تأهيل الطرق المتضررة من إعصار لبان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

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بلغت نسبة الإنجاز في مشروع تأهيل وسفلتة الطرق المتضررة من إعصار لبان، في الخط الدولي (الغيضة - الدرو - حات - شحن) حوالي 70 %.

 

وأوضح مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور، المهندس عوض قويزان، أن نسبة الأعمال على أرض الواقع بلغت قرابة 70 % ما بين إعادة تأهيل الجسور وسفلتة القطوع المتضررة من سيول إعصار لبان عام 2018. الذي ألحق أضرارا جسيمة في الخط الدولي "الغيضة – شحن".

 

وأشار الى انه يجري حاليا استكمال الحماية الخرسانية الملتصقة بالخط الاسفلتي لحماية الجسور الاسفلتية من أضرار السيول وسيتم في الفترة القادمة تكثيف الأعمال لإصلاح وإعادة تأهيل الأضرار في عقبة تنهالن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع