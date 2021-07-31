شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كمين للجيش الوطني يكبد المليشيات خسائر كبيرة بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نفذت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت، كميناً محكماً لمجموعة من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في أطراف محافظة مأرب الغربية.



وبحسب موقع (سبتمبر نت) فان قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من العناصر الحوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة المشجح، واستهدفتها، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.

وفي السياق شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية على مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في أطراف المحافظة الجنوبية، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.