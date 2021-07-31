الخارجية تدين اعتداء ميليشيا الحوثي على سفينة تجارية سعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الارهابي الفاشل لمليشيات الحوثي الانقلابية على سفينة تجارية سعودية في مدخل البحر الأحمر بطائرات مسيرة مفخخة.



وأكدت الوزارة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية الى الامن والسلام والاستقرار.

وحثت الوزارة، المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة التي تستهدف المنشآت الحيوية والاعيان المدنية في المملكة العربية السعودية واستمرار تصعيدها العسكري في مارب والبيضاء وتهديدها امن الملاحة الدولية بما يهدد السلام والامن الدوليين.

وشددت على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، والحفاظ على امنها واستقرارها وحماية امن خطوط الملاحة الدولية.