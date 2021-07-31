رئيس مجلس النواب يصل إلى المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ونائبه المهندس محسن باصرة، وعضو المجلس حسين السوادي، اليوم، إلى مدينة الغيضه عاصمة محافظة المهرة لتفقد أحوال المحافظة وأبنائها.



وكان في استقباله محافظ محافظة المهرة محمد على ياسر، ووزير الكهرباء الدكتور أنور كلشات المهري، وعضو مجلس النواب الشيخ محمد علي الزويدي، ووكلاء المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والعسكرية والامنية.

ورحب محافظ المهرة بهذه الزيارة الهامة لرئيس المجلس..مشيدًا بالأدوار الوطنية التي يقدمها البركاني..مؤكدًا أن وجود رئيس المجلس وإخوانه وزملائه في إطار هذه الزيارة تمثل فرصة حقيقة للوقوف على أهم القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطن في المقام الأول.

وأدلى رئيس المجلس أثناء وصوله المحافظة، تصريحاً لوسائل الإعلام نقل من خلاله، تحيات فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ونائب الرئيس وقيادات الدولة إلى كافة أبناء المهرة، وحرصهم على هذه الزيارة..معربًا عن سعادته لزيارة المحافظة التي تهوى إليها الافئدة.

وقال "نلتقي اليوم إخوة عرفناهم في اطار العمل البرلماني والوطني، الشيخ محمد علي ياسر محافظ المحافظة، والشيخ محمد الزويدي، اللذان يمثلان

محل فخر واعتزاز للجميع، وتربطني بهم علاقة برلمانية وطيدة".

واشاد رئيس المجلس بالمواقف الوطنية لأبناء محافظة المهرة، التي تحتضن بين جنباتها أبناء اليمن جميعًا ومن مختلف محافظات الجمهورية..مثمناً بانتمائها للدولة قلب وقالباً بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية..متمنيًا للمهرة المزيد من التقدم والازدهار والنمو.