محافظ حجة يتفقد أبطال الجيش الوطني بمحور حرض ومخيم شليله للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تفقد محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، امس، أبطال الجيش الوطني في محور حرض ومخيم شليلة للنازحين شمال المحافظة.



وفي الزيارة التي رافقه فيها وكيل المحافظة محمد صبار الجماعي وعدد من المسئولين، اطلع فيها على الجاهزية القتالية لدى منتسبي الجيش الوطني في اللواء اول قوات خاصة ولواء الفرسان بمحور حرض.. مشيدا بالانضباط واليقضة والمعنويات العالية التي يتمتع بها أبطال الجيش الوطني.

كما تفقد المحافظ أوضاع النازحين في مخيم شليلة للنازحين، بعد هطول الأمطار والسيول الذي شهدته المنطقة جراء المنخفض الجوي.

واطلع على مستوى الخدمات الطبية التي تقدمها العيادة الطبية المتنقلة في المخيم والذي تشرف عليها مؤسسة طيبة بتمويل مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، داعياً المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني ومنها منظمة الغداء العالمي، للتدخل العاجل وتقديم الخدمات للمواطنين والنازحين في المديريات المحررة شمال المحافظة.