البركاني والبحسني يتفقدان محطة الفقيد السقطري والأعمال النهائية لمصنع الوطنية لتعليب الأسماك بالشحر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

زار رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، اليوم، ومعه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، مشروع محطة الفقيد المهندس عوض سعد السقطري لتوليد الطاقة الكهربائية بمديرية الشحر بقدرة 40 ميجا وات، الممولة من السلطة المحلية بحضرموت ضمن جهودها المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية.



وخلال الزيارة التي رافقهم فيها نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، استمع الشيخ البركاني من المحافظ البحسني والقائمين على المحطة، الى شرح حول مكوناتها، والتقنيات الحديثة التي تستخدمها في التوليد، وقابلية التوسعة لزيادة الطاقة الإنتاجية الى 60 ميجا وات، وزارا عنبر المولدات الرئيسة والمبردات الخاصة بها، ومبنى معالجة الوقود وخزانات خزن الوقود المعالج والجاهز للضخ.

وعبّر رئيس مجلس النواب عن سعادته بمثل هذا المنجز الكبير في قطاع الكهرباء، الذي يعد مكسباً كبيراً لأبناء حضرموت والوطن، والذي بدوره سيخفف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التيار الكهربائي لهم، حاثاً على الحفاظ على هذه المحطة والاستفادة منها وتوسعة طاقتها الإنتاجية.

وتطرق الشيخ البركاني إلى معاناة الشعب اليمني في قطاع الخدمات وفي مقدمتها ملف الكهرباء، وقال" سنوصي الحكومة بالاهتمام بقطاع الكهرباء والخدمات الاخرى..شاكراً جهود السلطة المحلية بالمحافظة على اهتمامها بقطاع الكهرباء ومساعيها لتحسين الخدمات.

بدوره أكد محافظ حضرموت، أن مشروع محطة الـ 40 ميقا يستحق الإشادة والثناء للمنفذين الذين بذلوا جهوداً جبارة في تنفيذ هذا المشروع..شاكراً شركة الأهرام التي تم توقيع العقد معها والتي عملت في ظروف صعبة واستثنائية وظروف جائحة كورونا والتي تم إنجازها في وقت قياسي وبسواعد محلية وعربية.

وتطرق المحافظ إلى الجهود التي قدمتها شركة السد العالي في سبيل إنجاح المشروع..موضحاً ان السلطة وقعت عقد إضافي مع شركة وارتسلا لصيانة المحطة لمدة ثلاث سنوات، لضمان استمرارية عمل المحطة التي لاقت اهتمام كبير لتكون متكاملة..معلناً بدء التفاوض بين مؤسسة الكهرباء مع شركة الأهرام بإضافة 10 ميقا للمحطة.

كما اطلع رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت، على الأعمال النهائية لتجهيز وتشغيل مصنع الوطنية لتعليب وتغليف الأسماك بمدينة الشحر، الذي يعد أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في مجال الاسماك في اليمن.

وطاف الشيخ البركاني ومحافظ حضرموت، ومعهم نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، بأقسام المصنع ومكوناته المختلفة، واستمعوا من رئيس مجلس إدارة المصنع سالم باقازي الى شرح حول مراحل الإنشاء والطاقة الإنتاجية..موضحاً أن المرحلة الأولى من المصنع سيتم فيها استيعاب 350 موظف وموظفة، 50 بالمائة منهم من النساء، وفي المرحلة الثانية سيرتفع عدد العمالة الى 500 موظف وموظفة وتشغيل اكثر من 8 الف صياد..مبينا ان الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج التونة ذات الزعانف الصفراء بكمية 100 طن يومياً، عبر خطي انتاج تعبئة وتصنيع، إلى جانب مصنع الطحن لمخلفات الأسماك الذي يعد من أفضل المصانع على مستوى الشرق الأوسط وتقدر طاقته الانتاجية بحوالي 55 طن يومياً..مشيراً الى أن الكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 40 مليون دولار.

وأشاد رئيس مجلس النواب، بإنشاء المشاريع في حضرموت..لافتاً الى أهمية المشروع ودوره في توفير فرص عمل لكثير من الشباب والشابات، إضافة إلى تعزيز دور الجانب الاقتصادي والاستثماري..داعياً كافة رجال الأعمال في الوطن بأن يشدوا عزائمهم وان يسهموا في عملية البناء وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ونوه الشيخ البركاني بما تبذله السلطة المحلية بحضرموت من جهود لتشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات لها..متمنياً إنشاء مصانع أخرى على هذه الأرض، والتوفيق والنجاح لإدارة المصنع وكافة العاملين فيه في أعمالهم، وأن يرى هذا المشروع الاقتصادي والاستثماري النور في القريب العاجل.

رافق رئيس مجلس النواب ومحافظ حضرموت، عضو مجلس النواب حسين السوادي، ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، والقائم بأعمال مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سعيد بن دويس، ومدير إدارة شرطة السير بساحل حضرموت العقيد عيسى العمودي، والقائم بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت المهندس طلال الحبشي، ومدير عام مديرية الشحر عادل باعكابة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بحضرموت.