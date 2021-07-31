مليشيا الحوثي تقتحم منزل شيخ قبلي بذمار وتقتاده إلى أحد سجونها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 ـ ذمار

اقتحمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، الجمعة 30 يوليو/تموز 2021م، منزل شيخ قبلي في محافظة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء، وأقتادته إلى أحد سجونها.



وقالت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة من عناصر المليشيات الحوثية أقتحمت، صباح الجمعة، منزل الشيخ القبلي "حسين صوال"، أحد مشائخ عنس بمحافظة ذمار.

وأضافت المصادر، أن المليشيات اقتحمت منزل الشيخ "صوال"، بناءاً على توجيهات من قبل المدعو "محمد ناصر البخيتي" المعين من قبل المليشيات محافظاً لمحافظة ذمار، وأقتادته على متن عربة عسكرية نوع لاند كروزر رباعية الدفع، إلى أحد سجونها.

وبينت المصادر، أن البخيتي وجه باعتقال الشيخ "صوال"، لرفضه تمديد عقد إيجار لشركة يمن موبایل التي تديرها وتسيطر عليها المليشيا الحوثية، بالمقابل هدد البخيتي الشيخ "صوال" بالاستيلاء على المبنى بالكامل وتحويل ملكيته لشركة يمن موباي