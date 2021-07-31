"المشتركة" تُفشل محاولات تمركز حوثية في مواقع مستحدثة بمدينة الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

كبدت القوات المشتركة، السبت 31 يوليو/تموز 2021م، مليشيات الحوثي خسائر بشرية وأفشلت محاولاتها التمركز في مواقع مستحدثة قرب خطوط التماس في جبهتين بمدينة الحديدة، غربي اليمن.



وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المليشيات التابعة لإيران دفعت في وقت متزامن عدداً من عناصرها للتمركز في موقعين بجبهة مدينة الصالح، وآخر في جبهة كيلو 16 وباءت محاولاتها بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.

وبين أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في الجبهتين المترابطتين تصدت للمليشيات بقصف مركز من سلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

وأكد أن كل تحركات المليشيات الانقلابية داخل مدينة الحديدة وكافة جبهات الساحل الغربي مرصودة بدقة ولن تحقق أي هدف