شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإخوان المسلمون في تعز يغلقون مصلحة الهجرة والجوازات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 ـ تعز

أغلقت مليشيات الحشد الإخوانية في تعز، مصلحة الهجرة والجوازات في المدينة تنكيلًا برئيسها وموظفيها، في محاولة لفرض جبايات غير قانونية.



وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس المصلحة رفض اعتماد إتاوات جديدة فرضها محور تعز التابع للمليشيات الإخوانية، بذريعة مواجهة التزاماته المالية.

وكانت مليشيات الإخوان قد عينت مشرفين من طرفها على المرافق الحكومية، على غرار مليشيات الحوثي للاستحواذ على إيراداتها.

وسبق أن أقر اجتماع بين قيادة المحور العسكري في تعز وبعض قيادات المدينة عدداً من الجبايات والاتاوات بينها رفع أسعار استخراج جواز السفر من 3500 ريال إلى سبعة آلاف ريال، إضافة إلى تشكيل نقاط للجباية واستحداث منفذ جمركي