شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.



وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا إنه تم تسجيل (3) حالة إصابة مؤكدة، على النحو التالي:

(2) #عدن

(1) #حضرموت

وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى أنه تم تسجيل (14) حالة شفاء على النحو التالي:

(10) #عدن

(3) #حضرموت

(1) #تعز

وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم، بينما تم إجراء (2483) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7061) منها (1375) وفاة و(4185) تعافي