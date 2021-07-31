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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية في اليمن مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية.
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا إنه تم تسجيل (3) حالة إصابة مؤكدة، على النحو التالي:
(2) #عدن
(1) #حضرموت
وأشارت عبر حسابها على تويتر إلى أنه تم تسجيل (14) حالة شفاء على النحو التالي:
(10) #عدن
(3) #حضرموت
(1) #تعز
وأكدت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة لهذا اليوم، بينما تم إجراء (2483) فحص اليوم.
وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7061) منها (1375) وفاة و(4185) تعافي