رئيس مجلس النواب: محافظة المهرة مضرب الأمثال في التعايش السلمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني "ان محافظة المهرة تعتبر محل فخرنا واعتزازنا وسعت للحفاظ على مؤسسات الدولة وتعتبر مضرب الأمثال في التعايش السلمي وتضم كل أبناء اليمن من جميع المحافظات".



واضاف الشيخ البركاني في تصريح صحفي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) خلال وصوله محافظة المهرة "ان الهدف من الزيارة الى محافظة المهرة تاتي لتفقد أحوال المواطنين واحتياحاتهم في كل مايواجههم من مصاعب او متاعب ونحن نعتبر جزء لايتجزاء منهم"..معبراً عن سعادته بزيارته للمهرة.

ونقل رئيس مجلس النواب الى أبناء المجتمع بكافة اطيافه ومكوناته بمحافظة المهرة، تحيات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة.

واشاد البركاني، بالحنكة السياسية التي يتمتع بها محافظ المهرة بن ياسر.

وكان رئيس مجلس النواب قد وصل، اليوم، الى محافظة المهرة، ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصر، وكان في استقبالهما محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر وعدد من وكلاء المحافظة ومدراء المديريات والاجهزة الامنية.

ورحب محافظ المهرة، برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له.