‏الارياني يثمن إعلان مشروع "مسام" السعودي لنزع الالغام تمديد نشاطه للعام الرابع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

ثمن معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، إعلان مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، الذي أطلقه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018، تمديد نشاطه للعام الرابع على التوالي.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان تمديد مشروع "مسام" يأتي تأكيدا لدور الأشقاء في المملكة العربية السعودية البناء في اليمن، وجهودهم الصادقة والنبيلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة"‏.

وأضاف الارياني "أن فرق مسام تمكنت منذ إطلاق المشروع يونيو 2018 من نزع أكثر من 264,000 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بشكل عشوائي وهستيري، وتطهير 24,800,280 مترا مربعا من الأراضي اليمنية، بتكلفة تقدر ب 133 مليون دولار، وفي ظل ظروف محفوفة بالمخاطر‏".

واشار الارياني، الى ان الجهود والتضحيات الجسيمة التي بذلها فريق المشروع الذي استشهد عدد من خبراءه، اسهم في نجاة عشرات الآلاف من اليمنيين في المناطق المحررة من موت محقق بواسطة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي بشكل عشوائي في المدن والقرى، واستطاع مئات الآلاف ان يعيشوا ويمارسوا أعمالهم اليومية بشكل طبيعي‏.

وأكد الارياني ان الجهود التي يبذلها مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة، وتدريب كوادر محلية، وتزويد الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني بالمعدات والأجهزة، امتداد للمواقف الصادقة والنبيلة لاشقائنا وأهلنا في المملكة العربية السعودية لدعم اليمن في محنته واسناده لاستعادة عافيته.