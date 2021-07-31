اسشتهاد العميد عباد أحمد الحليسي المرادي أركان حرب اللواء 143بمحافظة مأرب

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل قائد عسكري رفيع في القوات الحكومية، يوم السبت، في مواجهات مع جماعة الحوثي في إحدى جبهات محافظة مأرب شمال شرق البلاد.
وقالت مصادر عسكرية، إن العميد عباد أحمد الحليسي المرادي أركان حرب اللواء 143 قتل في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، أثناء معارك عنيفة مع الحوثيين.
وتشهد جبهات مأرب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، منذ سنوات، إلا انها اشتدت خلال الأيام الأخيرة في محاولة للحوثيين احراز أي تقدم في المدينة المزدحمة بالنازحين.
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