نائب وزير التخطيط يبحث مع منسق الأمم المتحدة في اليمن الأوضاع والاحتياجات الإنسانية والتنموية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، امس في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غرسلي، الأوضاع الإنسانية وأوضاع مخيمات النازحين والاحتياجات التنموية، وتعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين.



ويأتي اللقاء عقب زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية غرسلي، إلى عدد من مناطق محافظتي تعز والحديدة منها المخا، وعقد سلسلة لقاءات مع السلطات المحلية والجهات المختصة بالجوانب الخدمية والإنسانية، اطلع خلالها على الاحتياجات الإنسانية والتنموية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التقييم المشترك بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة للخروج بنتائج ومعلومات حول الاحتياجات المطلوبة بمختلف مجالات وقطاعات الحياة لتقديمها إلى شركاء الحكومة من المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن من أجل تنفيذ تدخلاتها ومشاريعها المختلفة وتسخيرها للمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية جرّاء أوضاع الحرب وما نتج عنها من آثار سلبية ألقت بظلالها على شتى جوانب الحياة.

وشدد نائب وزير التخطيط باصهيب، على ضرورة التركيز على الاستفادة من دعم المانحين في تنفيذ المشاريع التنموية المستدامة التي تخدم الشرائح المجتمعية المستفيدة على المدى الطويل وفي مقدمتها توفير المياه عبر تنفيذ مشاريع حفر آبار المياه وإيصالها للمستفيدين منها بدلا من الاعتماد على وسائل غير مجدية من خلال نقل المياه عبر المركبات، وكذا الاهتمام بغيرها من المشاريع التنموية المختلفة.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين الحكومي والأممي من خلال شراكة حقيقية تكون أبرز ثمارها تنفيذ تدخلات ومشاريع ذات جدوى وأكثر استدامة في مجالات المياه والتغذية والزراعة ومجالات أخرى ترتبط أهميتها بالخدمات الأساسية والحياة المعيشية لمختلف فئات وشرائح المجتمع .. مجددا التأكيد على حرص الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ المنظمات الدولية برامجها ومشاريعها بالشكل المطلوب.

من جانبه عبر المنسق الأممي ديفيد غرسلي، عن سعادته بهذا اللقاء وتطلعه في زيارات قادمة إلى اليمن للإطلاع على الأوضاع بالمناطق والمحافظات الشرقية .. مؤكدا على استيعاب كافة الملاحظات المقدمة من الجانب الحكومي بشأن عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في المجالات الإنسانية والتنموية، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين والعمل معا على تذليل الصعوبات وتنفيذ المشاريع الأساسية والتنموية المرتبطة باحتياجات المجتمع.

حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط لقطاع التعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ووكيل وزارة التخطيط المساعد لقطاع التعاون الدولي منصور زيد، ورئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السفير مثنى العمري، ورئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي، ومدير عام إدارة المنظمات الإقليمية والدولية في وزارة التخطيط أحمد الجاوي ومدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن رينيه ريجينيوس.