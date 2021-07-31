مقتل وإصابة عدد من المواطنين إثر انفجار قنبلة يدوية داخل سيارة نقل في إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

قتل وجرح عدد من المواطنين، فجر اليوم السبت، جراء انفجار قنبلة يدوية، داخل سيارة تقل مسافرين في منطقة "سمارة" شمال محافظة إب.



وذكر سكان محليون أن اثنين من المواطنين على الأقل قتلا، وأصيب آخرون بجروح بالغة، إثر انفجار قنبلة يدوية كان يحملها أحد المسافرين على متن سيارة نقل في الخط الرابط بين محافظتي صنعاء وإب.

ولفتت المصادر إلى أن أسباب الحادثة لاتزال غامضة ولم تعرف ملابسات عملية التفجير، كون المصابين بحالة حرجة حتى اللحظة.