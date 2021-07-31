مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي في خب والشعف بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي بمديرية 'خب والشعف' شمالي محافظة الجوف.



وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات تدور في جبهة 'القعيف' بمنطقة 'اليتمة'، عقب شنّ الحوثيين هجوماً واسعاً من عدة محاور باتجاه مواقع الجيش، مضيفا أن قتلى وجرحى سقطوا خلال المواجهات، دون ذكر عدد محدد.

المصادر، فإن مقاتلات التحالف قصفت بسلسلة غارات جوية تعزيزات وتجمّعات وآليات لمسلحي الجماعة في الجبهة ذاتها، مخلفة قتلى وجرحى.