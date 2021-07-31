شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الحديد بصنعاء تسجل ارتفاعا طفيفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 - متابعات

سجلت أسعار الحديد في محافطة صنعاء، الجمعة، تراجعا طفيفا؛ بعد يوم من إعلان البنك المركزي اليمني بعدن، ضخ العملة الوطنية القديمة المطبوعة حديثا من فئة الف ريال.



وأوضحت مصادر خاصة ، أن الطن الحديد قطر ٨ ملم ارتفع من 580 إلى 600 الف ريال، مقارنة ب 600 و 630 الف للطن الواحد مطلع يونيو الماضي؛ مسجلا تراجع طفيف.

وأشارت المصادر الى أن بقية الأنواع والاحجام الأخرى ارتفعت من 525 الى 530 للطن الواحد، مقارنة ب505 الاف الى 520 الف للطن الواحد.

وتراجعت أسعار الحديد قطر 8 ملم خلال الاسبوع الاخير من شهر يوليو الجاري، مقارنة بما كانت عليه خلال يونيو الماضي، مقابل إرتفاع بقية الاقطار الأخرى.