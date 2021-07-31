شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 31 يوليه 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا واحدة من مديرية المكلا لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الشرج.

3 حالات تعافٍ جديدة بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة كالتالي:

حالتا تعاف من مديرية المكلا

حالة تعافي وافدة من محافظة مأرب

لاتوجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 10

8 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية ال

تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.

وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا واحدة من مديرية المكلا لذكر يبلغ من العمر 75 عام من منطقة الشرج.

3 حالات تعافٍ جديدة بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل موزعة كالتالي:

حالتا تعاف من مديرية المكلا

حالة تعافي وافدة من محافظة مأرب

لاتوجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 10

8 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

لازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا