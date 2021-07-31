إب..قتلى وجرحى بانفجار قنبلة لمسلح حوثي داخل سيارة تُقل مسافرين

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل شخصان وأصيب آخرين، فجر السبت، بانفجار قنبلة يدوية كان يحملها مسلح حوثي في سيارة تقل مسافرين في الخط الرابط بين محافظتي إب وصنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن قنبلة يدوية كانت بحوزة مسلح حوثي انفجرت داخل سيارة تقل "رُكاب مسافرين" أودت بحياة شخصين وإصابة آخرين بعضهم إصاباتهم خطيرة.



ولم يُعرف بعد ظروف انفجار القنبلة، كما لم يتبيّن ماإذا كان المسلح من بين القتلى أم لا.



وبحسب المصادر فإن الحادثة وقعت في منطقة "سمارة" شمال محافظة إب، وقد جرى نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج.



وتسببت حوادث فوضى السلاح في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، بمقتل وإصابة عشرات المدنيين جراء انتشار السلاح والتجول به في الأماكن العامة.

