شكرا لبحثكم عن خبر زعيم المليشيات، عبدالملك الحوثي، يقدم شقيقته والية على نساء اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أثارت مليشيا الحوثي موجة غضب عارمة في أوساط اليمنيين، بعد فرض وصاية أسرة زعيم المتمردين على أبناء اليمن. وقدم زعيم المليشيات، عبدالملك الحوثي، شقيقته والية على نساء اليمن، ومتحدثة حصرية باسمهن، كما يحاول فرض نفسه واليًا ومتحدثًا حصريًا باسم اليمنيين.

وظهرت بشرى بدرالدين الحوثي، شقيقة زعيم المتمردين، أمام جمع من النساء في جامع الصالح، بالعاصمة صنعاء، متحدثة عن ولاية الصحابي علي بن أبي طالب، بصفتها إحدى حفيداته، وأنها وشقيقها وأسرتها، أولى بحكم اليمن وولايته من غيرهم.

واستنكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة أسرة الحوثي، فرض نفسها وصية على اليمنيين، حيث تصدرت وسائل الإعلام الرسمية الخاضعة لسيطرة المليشيات في صنعاء، في صورة واضحة على إحكام سيطرة السلالة الحوثية على القرار والحكم والتمثيل الحصري لليمنيين.