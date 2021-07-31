شكرا لبحثكم عن خبر لن تصدق .. نائب موالي للشرعية من الحديدة يطلب اللجوء السياسي في خولان بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - طالب قيادي مؤتمري معارض للحوثيين بالعودة الى مناطق سيطرتهم ومنحه الحماية. وقال رئيس المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة عصام شريم انه يرغب بالعودة الى منطقة خولان وممارسة حقوقه السياسية من هناك. ويقيم د. عصام شريم منذ سنوات في المهجر. واضاف بالقول:"‏الاخ الشيخ الغادر شيخ مشايخ خولان المحترم تحية وتقدير اتقدم بطلب قبول اللجؤء السياسي والقبلي للحياة في خولان واتمنى ان تمنحني قبيلة خولان حق الحماية الانسانية والحياة بامان وان امارس حقي في الراي والنقد الايجابي البناء اسوة بالاخ خالد الرويشان ارجو النظر في طلبي ودراستة والرد

كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق .. نائب موالي للشرعية من الحديدة يطلب اللجوء السياسي في خولان بصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.