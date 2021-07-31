شكرا لبحثكم عن خبر تصريح حكومي يعقد عودة المغتربين اليمنيين الى السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وزارة الصحة اليمنية أن كمية اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد المتوفرة لديها قد نفذت حيث وأنها لن تتمكن في الوقت الحالي من اعطاء الجرعة الثانية للمسافرين المنتظرين موعد الحصول على الجرعة الكاملة من اللقاح.

وأكد وزير الصحة دكتور قاسم بحيبح أن اللقاح غير متوفر حالياً في رده على منشادة أحد المغتربين اليمنيين والعالقين والذي لم يتمكن من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح والمهدد بانتهاء اقامته وما زال في اليمن وعدم قدرته على العودة للعمل في المملكة نهائياً.

وجاء في رده على منشادة المغترب: "حاليا لايوجد كان معنا عدد محدد وتم اعطاء 250 الف مغترب منه وانتهى".

وأضاف الوزير: "ان شاء الله خلال شهر يتوفر دفع جديدة منه"، مشيراً إلى أنه لدى المغتربين حاليا فرصة التمديد للاقامات بالخارج والسفر جوا مع الحجر الفندقي".

وأشار وزير الصحة إلى أن التسجيل للحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد متاح عبر رابط موقع وزارة الصحة اليمنية.

كما أعلن وزير الصحة عن قرب وصول 150 الف جرعة من لقاح جونسون اند جونسون خلال الأسابيع القادمة لتمثل هذه الكمية الدفعة الأولى من دعم الولايات المتحدة الامريكية لليمن والمحدد بـ 504 آلاف جرعة مقسمة على عدة مراحل ودفع وذلك عبر حلف كوفاكس العالمي.