البنك الدولي يدعم اليمن بـ 127 مليون دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 30 يوليه 2021

أعلنت الأمم المتحدة، منحة من البنك الدولي بقيمة 127 مليون دولار، إلى وكالات إغاثية أممية، لتنفيذ مشروع محاربة انتشار الجوع، وتوفير فرص للأسر الريفية وبناء أمن غذائي منزلي مستدام. ويهدف المشروع – عبر جهود مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ، فاو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، إلى دعم سبل العيش، وتعزيز الإنتاج الزراعي على المدى القصير. وتركز المنحة على الإغاثة الفورية للأسر الضعيفة من خلال فرص النقد مقابل العمل ودعم التغذية للأمهات والأطفال.

