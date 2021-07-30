شاب يقتل شقيقه بمديرية حبيش شمال إب

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل شقيقه، الخميس، في أحدث حالة قتل أسرية تشهدها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (مقبل محمد حمود الحماني ـ 30 سنة)، أقدم على قتل شقيقه الأكبر (صفوان ـ 38 سنة) بعدة طلقات نارية، في مديرية حبيش (شمال إب).



وحسب المصادر فإن الحادثة يلفها الغموض حتى الآن.



وتأتي الحادثة بعد يوم من مقتل أم برصاص ابنها وإصابة زوجته نتيجة العبث بالسلاح في ذات المديرية.



وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية تتسم بعضها بالطابع الأسري، في ظل غياب مؤسسات التقاضي واحتكام المواطنين للسلاح في حل خلافاتهم.

