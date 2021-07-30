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شاب يقتل شقيقه بمديرية حبيش شمال إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم شاب على قتل شقيقه، الخميس، في أحدث حالة قتل أسرية تشهدها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
وقالت مصادر محلية، إن الشاب (مقبل محمد حمود الحماني ـ 30 سنة)، أقدم على قتل شقيقه الأكبر (صفوان ـ 38 سنة) بعدة طلقات نارية، في مديرية حبيش (شمال إب).
 
وحسب المصادر فإن الحادثة يلفها الغموض حتى الآن.
 
وتأتي الحادثة بعد يوم من مقتل أم برصاص ابنها وإصابة زوجته نتيجة العبث بالسلاح في ذات المديرية.
 
وتشهد محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، جرائم قتل يومية تتسم بعضها بالطابع الأسري، في ظل غياب مؤسسات التقاضي واحتكام المواطنين للسلاح في حل خلافاتهم.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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