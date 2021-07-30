شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي ينشر رسما كاريكاتيريا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .. شاهد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت ميليشيا الارهابية رسما يا اعتبرت مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم على غرار طريقة الاساءة الفرنسية والدنماركية التي أثارت موجة سخط إسلامية عارمة.

وأظهرت رسوم الميليشيا الحوثية -للرسام الحوثي كمال شرف- وهو ممسك بيد علي بن أبي طالب، في محاولة منها لاثبات مبدأ في عقول أنصارها.

واعتبر ناشطون يمنيون أن تصوير الميليشيا لنبي الاسلام محمد تعتبر إساءة تشبه إساءة الفرنسيين والدنماركيين.

وقال النشطاء أن الميليشيا ممكن أن تهين أي شخص في سبيل إثبات مفاهيميها وأفكارها الزائفة والكاذبة، التي تستغل الاسلام للوصول إلى الحكم.

ولفت النشطاء إلى أنه لم يتجرأ أحد من المسلمين على تصوير الرسول بكاريكاتير إلا ميليشيا الحوثي الارهابية.

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