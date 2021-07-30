شكرا لبحثكم عن خبر وزير الداخلية”حيدان” يصدر قرار تعيين في ابين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان صباح امس الخميس قراراً يقضى بتعيين أركان شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين. وقضى قرار وزير الداخلية رقم 35 لسنة 2021م بتعيين النقيب / عوض حسين يعقوب أركان لقوات شرطة الدوريات وأمن الطرق بمحافظة أبين. حيث يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلقى أي قرار سابق وذلك لما تقوم به قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق من جهود حثيثة ترفد بها قيادة أمن المحافظة ووزارة الداخلية بشكل عام.

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