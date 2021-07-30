شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: المحطوري يصف الهاشميين العلويين في اليمن "بقليلي العقل و ثقيلي الدم و مفتقرين لكل ثقافة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيون، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمرجعية الشعية في اليمن المرتضى بن زيد المحطور وهو يتحدث فيه عن خرافة وينتقد الذي يعتبر واحدا منهم.

وقال المحطور في الفيديو - ورشة نقاشية سابقة- أن الولاية خرافة لا يمكن أن يحكم بها وأن مثلها مثل حكم من جاء على ظهر الدبابة.

وكذب فكرة " في " التي يدعيها الشعية والقصد بها أن الحكم لا يجوز الا في أحفاد وأنسال الحسن والحسين أبناء علي بن أبي طالب.

وأضاف المحطوري "احكمني يا أخي بالاقتصاد بالعقل بالبرامج وبالتفوق بالحضارة"

ووصف المحطوري أن الهاشميين العلويين في اليمن "بقليلي العقل و ثقيلي الدم و مفتقرين لكل ثقافة" وقال أنهم مثل "الصلعوك التي على ظهر دبابة يستبد بي ليل نهار"

وأكد المحطوري أن هذه -يقصد الولاية- خزعبلات، مضيفا "نحن مؤمنون بالله واليوم الاخر وخلقنا الله لنرفع هاماتنا، لنعبدالله بحرية"

وقد قتل المحطوري في تفجير ارهابي تعرض له مسجده في العاصمة صنعاء في 2013، فيما أكدت مصادر إعلامية أنه تمت تصفيته من قبل جماعة الحوثي عقب التفجير مباشرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: المحطوري يصف الهاشميين العلويين في اليمن "بقليلي العقل و ثقيلي الدم و مفتقرين لكل ثقافة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.