شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تعلن اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت القوات المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية في منطقة الساحل الغربي، انها اسقطت طائرة هجومية مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مدينة الحديدة الاربعاء. ونقل الاعلام العسكري التابع لهذه القوات، ان دفاعاتها الجوية تعاملت مع الطائرة الهجومية المسيرة فوق سماء مديرية الدريهمي، وتم اسقاطها بينما كانت محملة بقذيفة من عيار 80.

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