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القوات المشتركة تعلن اسقاط طائرة مسيرة للحوثيين جنوبي الحديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

 

 

قالت القوات المشتركة المدعومة من التحالف بقيادة في منطقة الساحل الغربي، انها اسقطت طائرة هجومية مسيرة تابعة للحوثيين جنوبي مدينة الحديدة الاربعاء.

 

ونقل الاعلام العسكري التابع لهذه القوات، ان دفاعاتها الجوية تعاملت مع الطائرة الهجومية المسيرة فوق سماء مديرية الدريهمي، وتم اسقاطها بينما كانت محملة بقذيفة من عيار 80.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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