شكرا لبحثكم عن خبر الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد يكشف حقيقة ارتباطه بملكة جمال البحرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد خبر عقد قرانه من الفنانة البحرينية "شيلا سبت" بعد أن أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل. وقال فؤاد على صفحته بالفيسبوك :"‏يا جماعة .. ⁧‫#شيلاء_سبت‬⁩ أخت وصديقة اجتمعت أنا وياها في أغنيتي المصورة الجديدة ⁧‫#غن‬⁩ ". وأضاف:" تفاعلكم مع الصورة دليل محبتكم واهتمامكم.. كل التقدير والحب لكم .. وانتظر رايكم بالكليب على قناة روتانا باليوتيوب". وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خبر عقد قران الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد بالفنانة البحرينية شيلا سبت. وبارك رواد هذه المواقع عقد قران الفنان اليمني بالنجمة البحرينية شيلا والتي حصلت على لقب ملكة جمال البحرين في عام 2010 وهو ما نفاه اليوم معتبرا "شيلا سبت" مجرد أخت وصديقة.

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