شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. سقوط المرشد الحوثي بقبضة القوات الحكومية في رحبة مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن الجيش والمقاومة الشعبية من أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثيين خلال معارك الاربعاء بمديرية رحبة جنوب مأرب.

وقالت مصادر محلية ان بين الاسرى رجلا طاعن في السن يطلق عليه المرشد الحوثي في مديرية رحبة ويدعي، احمد قاسم حسن الناخوذه من ابناء محافظة المحويت تم اسره في جبهة المشيريف مديرية رحبة جنوب مأرب.

ميدانيا تمكنت القوات الحكومية من تحقيق انتصارات متتالية في جبهة مراد حيث تم تحرير العليب كامل وحمراء النقم وصميراء فيما لا زال التقدم مستمر وسط خسائر كثيرة في صفوف المليشيات الحوثية جنوب مأرب.

وشن طيران التحالف ومدفعية الجيش قصفا مكثفا على مواقع وتجمعات الحوثيين في مديرية رحبة تكبدت المليشيات خسائر فادحة بالعتاد والارواح.