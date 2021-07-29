القوات الشرعية تتقدم في 4 مديريات في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تقدمت القوات الحكومية الشرعية في أربع من مديريات شمال وغرب وجنوب محافظة مأرب بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعد معارك عنيفة ميليشيا الحوثي تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع وقضت على أفواج من مقاتلي الميليشيا الذين تم الدفع بهم بأعداد كبيرة إلى هذه الجبهات.



ووفق مصادر عسكرية فإن القوات الحكومية حررت مواقع وطرق إمداد في جبهة معسكر ماس في مديرية مدغل شمال غرب مأرب، كما حررت مواقع في وادي الجفرة في مديرية رغوان المجاورة، وتقدمت هذه القوات باتجاه منطقة مفرق الجوف وطوقت جبهة ماس. واستعادت عدداً من المواقع واستهدفت مواقع الميليشيا بإسناد من مقاتلات التحالف فدمرت 8 آليات قتالية، ومخزن أسلحة، وفقا للبيان.

وفي جنوبي المحافظة، استعادت القوات الحكومية المسنودة بالقبائل مواقع العليب بالكامل، وحمراء النقم، وصميراء في مديرية رحبة، واستمرت في التقدم باتجاه وادي المشيريف، بعد استهداف مواقع الحوثيين من قبل مقاتلات التحالف، ما أدى لتدمير أربع آليات ومصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيا.

ووفق ما ذكرته المصادر، فإن القوات الحكومية تمكنت من التهام الأفواج البشرية التي دفعت بها الميليشيا، حيث لقي المئات من هذه العناصر حتفها في هذه المواجهات المتواصلة منذ ستة أشهر بعد أن تحولت هذه الجبهات إلى محرقة لعناصر الميليشيا وآلياتها القتالية.