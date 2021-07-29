رئيس مجلس النواب ونائبه يصلان مدينة المكلا

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل رئيس مجلس النواب ونائبه، اليوم الخميس، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، شرقي اليمن.



جاء ذلك حسب تغريدة لرئيس المجلس سلطان البركاني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وقال البركاني: "تحية إجلال وإكبار الى أبناء حضرموت الذي نصل الآن أنا وزميلي محسن باصرة (نائب رئيس المجلس) إلى عاصمتها المكلا".



وأضاف: "سنسعد برؤية رجالها وقياداتها ونتفقد أحوالها.. حضرموت الحضارة والتاريخ والأمن والسلام".



وتابع: "منها نقول لعصابة الحوثي الباغية أن اليمنيين موحدين لإسقاط مشروعكم السلالي المتخلف".



وكانت هيئة رئاسة المجلس قد عقدت أمس الأربعاء جلسة لها في سيئون وأقرت مباشرة الأمانة العامة لعملها من مدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي اليمن.



وأمس الأول وصلت رئاسة مجلس النواب إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت لاستئناف جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة.



