شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يكسر هجوماً للمليشيات الحوثية شمالي الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن أبطال الجيش الوطني، ورجال المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، من كسر هجوم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمديرية برط العنان في محافظة الجوف .



وذكر رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر حرس حدود العميد هادي الجعيدي، إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنّت هجوماً فاشلاً على مواقع الجيش الوطني بجبهة "القعيف" لكنها تلقت رداً قاسياً ومنيت بهزيمة ساحقة..مشيراً الى أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من كسر الهجوم في لحظاته الأولى من المواجهات وانتهت بسقوط العشرات من عناصر المليشيا الإرهابية بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح.