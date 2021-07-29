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قصف جوي ومدفعي يكبد المليشيا قتلى وجرحى في أطراف مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

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قُتل وجُرح عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، اليوم، بقصف مدفعي وجوي استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

 

واستهدفت مدفعية الجيش، تجمعات للمليشيا الحوثية، في جبهة رحبة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

 

من جانبها استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.

 

في غضون ذلك أسقط أبطال الجيش طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة صرواح، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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