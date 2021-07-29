قصف جوي ومدفعي يكبد المليشيا قتلى وجرحى في أطراف مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل وجُرح عدد من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، اليوم، بقصف مدفعي وجوي استهدف تجمعاتهم وتعزيزاتهم، في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.



واستهدفت مدفعية الجيش، تجمعات للمليشيا الحوثية، في جبهة رحبة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.

من جانبها استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للمليشيا في الجبهة ذاتها، ودمرتها.

في غضون ذلك أسقط أبطال الجيش طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا الحوثي المتمردة، في جبهة صرواح، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب.