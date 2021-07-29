الدكتور الربيعة يعلن نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبدالله الربيعة، نجاح عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة أحمد سعيد محيمود، التي أجريت لها، اليوم، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.



وأشار الربيعة الى أن الفريق استطاع إنهاء العملية قبل وقتها المحدد بـ45 دقيقة بكل سلاسة..لافتاً الى أن العملية استغرقت 7 ساعات و45 دقيقة، واشتملت على ثمان مراحل وشارك فيها 25 طبيبًا وأخصائيًا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض.

وقال " أن العملية بدأت بمرحلة التخدير، حيث قام فريق التخدير بقيادة الدكتور نزار الزغيبي بإعطاء الأدوية للمريضة وإدخال الأنابيب التنفسية والوريدية والشرايين والرقابية لضمان متابعة الحالة بدقة، تلى ذلك المرحلة الثانية إذ قام فريق جراحة المسالك البولية بقيادة الدكتور فايز المدهن بإجراء المناظير التشخيصية للجهاز البولي والتناسلي، تلاها المرحلة الثالثة تعقيم وتجهيز المواقع الجراحية.

واضاف" عقب ذلك بدأت المرحلة الرابعة بفتح الجلد والأغشية من قبل جراحة التجميل بقيادة الدكتور عبيد المشعل حيث تم إعداد الجلد والأغشية من الأطراف المتطفلة للمساعدة في تغطية الفراغ بعد الفصل".

ولفت الى أن المرحلة الخامسة هي فصل الحوض والأطراف الطفيلية وتعديل الحوض وشارك فيها فريق جراحة العظام للأطفال بقيادة الدكتور أيمن جوادي، ثم عاد فريق جراحة المسالك البولية للأطفال لإتمام المرحلة السادسة وإعادة فصل وترميم الاشتراك في الجهاز البولي والتناسلي السفلي، وتبعها المرحلة السابعة لدراسة الأمعاء وإيجاد فتحة إخراج مؤقتة للقولون من قبل فريق جراحة الأطفال بقيادة الدكتور محمد النمشان.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة (الثامنة) شارك الفريق الجراحي بمعظم الطواقم بإعادة الترميم وإقفال الفراغ الناتج عن الفصل، وبنهاية العملية تم تغطية الجراح ونقل الطفلة عائشة إلى وحدة العناية المركزة للأطفال.

وأوضح الدكتور الربيعة، أنه وفي إنجاز جديد استطاع الفريق الطبي إفاقة الطفلة عائشة ورفع أجهزة التنفس الاصطناعي في غرفة العمليات مما مكن الطفلة من التفاعل مع الفريق الطبي.