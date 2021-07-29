بدء دورة تدريبية حول السياسة العلاجية لحالات الملاريا بالخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت ،اليوم، بمدينة الخوخة محافظة الحديدة، دورة تدريبية للاطباء والكوادر الصحية حول السياسة العلاجية لحالات الملاريا.



وتهدف الدورة التي تنظمها الادارة العامة للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا بعدن والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور تهامة بالتعاون مع مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى إكساب 25 كادراً من الكوادر الصحية العاملة في المرافق الصحية العامة والخاصة جملة من المعارف حول السياسة العلاجية لحالات الملاريا.

و اوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور تهامة الدكتور عبدالكريم القديمي، أن البرنامج يأتي في اطار خطة تدريب تستهدف الاطباء والكوادر الصحية بالمرافق العامة والخاصة لضمان المعالجة الفورية والمأمونة لمرض الملاريا ومنع حدوث حالات الوفاة الناجمة عن الاصابة بهذا المرض.

و اشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور محمد حمنة ، ومنسق برنامج الملاريا الدكتور عبده هزبر ، بالجهود التي يبذلها البرنامج العام ومحور تهامة في الاهتمام بتدريب وتأهيل الاطباء والكوادر الصحية في عموم المرافق الصحية العامة والخاصة بالمحافظة.