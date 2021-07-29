أزمة غاز منزلي غير مسبوقة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

تشهد العديد من المناطق والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أزمة غاز منزلي هي الأشد، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأسطوانة فئة 15 لتراً في الأسواق السوداء إلى 15 ألف ريال.



وذكرت مصادر محلية أن أزمة غاز منزلي تعصف بعدة محافظات يمنية تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي، منذ بداية الثلث الأخير من شهر يوليو الجاري في أزمة تعتبر الأشد، يعانيها المواطنون.

وقالت المصادر، إن أزمة الغاز الأكبر تشهدها محافظات صنعاء وذمار وإب والبيضاء، والتي ارتفع فيها سعر الأسطوانة فئة 15 لترا في الأسواق السوداء إلى 15 ألف ريال، وأكثر.

وأضافت المصادر، إن الحطب هو الآخر شهد ارتفاعاً في أسعاره، بسبب كثرة الطلب عليه