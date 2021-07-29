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جمعية الصرافين في عدن تحدد سعر صرف موحد للريال السعودي

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اليمن العربي ـ عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد جمعية الصرافين اليمنيين في مدينة عدن على شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية اعتماد سعر صرف السعودي عند 250 ريالا يمنيا للشراء و 260 للبيع مقارنة مع 268 و 270 في تعاملات امس الاربعاء.

و قريبا من هذا التعديل تداول الريال السعودي اليوم الخميس في اسواق عدن مسجلا 262 و 265 ريالا، في حين تراجع بيع الدولار الى 1000 ريال مقارنة مع 1030 ريالا مساء امس الاربعاء

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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