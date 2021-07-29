شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية الصرافين في عدن تحدد سعر صرف موحد للريال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد جمعية الصرافين اليمنيين في مدينة عدن على شركات الصرافة وشبكات التحويل المالية اعتماد سعر صرف السعودي عند 250 ريالا يمنيا للشراء و 260 للبيع مقارنة مع 268 و 270 في تعاملات امس الاربعاء.



و قريبا من هذا التعديل تداول الريال السعودي اليوم الخميس في اسواق عدن مسجلا 262 و 265 ريالا، في حين تراجع بيع الدولار الى 1000 ريال مقارنة مع 1030 ريالا مساء امس الاربعاء