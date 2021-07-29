رئيس الوزراء يطلع من محافظ شبوة على جهود تعزيز الامن والاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، من محافظ شبوة محمد بن عديو، على الجهود المبذولة لتعزيز الامن والاستقرار في المحافظة، والجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والأمنية واستعدادها للقيام بمهامها في معركة استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، او أي مخططات تستهدف تعكير السكينة العامة، إضافة الى سير الأوضاع في الجوانب الخدمية والاقتصادية ومواجهة الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت عددا من مناطق المحافظة.



واستمع الدكتور معين عبدالملك، من محافظ شبوة، خلال اتصال هاتفي، الى تقرير متكامل حول مجمل المستجدات في محافظة شبوة والجهود المركزية والمحلية لتوحيد الجهود وتكاملها للتعامل تجاهها، وخاصة مواجهة التداعيات التي خلفتها سيول الامطار، واستمرار الدفع بعجلة التنمية وتنشيط عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات بما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المواطنين.

كما تم التطرق الى الخطوات المنجزة لانطلاق عمل جامعة شبوة ونشاطها الاكاديمي في العام الجامعي القادم، بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بانشاء الجامعة وتعيين رئيسا ونوابا لها، والتعاون لتلبية الاحتياجات لجعل هذا الصرح العملي إضافة نوعية للتعليم في اليمن.

وأشاد رئيس الوزراء، بالجهود المبذولة للحفاظ على الامن والاستقرار ودعم الحكومة للوحدات الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في معركة كل اليمنيين ضد المشروع الإيراني في اليمن .. مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات كارثة السيول ومساعدة المواطنين المتضررين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مزيد من الضحايا والاضرار.. مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة.

بدوره عبر محافظ شبوة عن تقديره لاهتمام ودعم القيادة السياسية والحكومة للسلطة المحلية في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، مشيرا الى التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات المختصة للتعامل مع تداعيات السيول وتعزيز الايرادات وتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، والحفاظ على الاستقرار.