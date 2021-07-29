شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين توزيع مركبات ودراجات نارية لشرطة السير بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام الامن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، اليوم، ومعه مدير عام الامداد والتموين بوزارة الداخلية العقيد عبدالله العريفي، توزيع مركبات ودراجات نارية لشرطة السير بوادي وصحراء حضرموت مقدمة من وزارة الداخلية.



وخلال التدشين، عبر العميد العوبثاني، عن شكره وتقديره لوزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان لدعمه المستمر للأجهزة الأمنية بوادي حضرموت لتعزيز الاداء الامني والشرطوي..مؤكداً أن المركبات التي تم توزيعها ستساهم في تعزيز الأمن وتسهيل أداء مهام شرطة السير وتنفيذ الحملات المرورية لضبط المخالفين والمركبات المخالفة وتكثيف التواجد المروري في جميع الشوارع الرئيسية في المديريات.