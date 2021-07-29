شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية يشارك في القمة العالمية للتعليم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

شارك وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، في القمة العالمية للتعليم، بتمويل الشراكة العالمية 2021- 2025م، المنعقدة في لندن خلال الفترة من 28 وحتى 29 يوليو الجاري، والتي تنظمها الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).



وأكد وزير التربية في كلمة مسجلة خلال القمة التي يشارك فيها رؤساء 12 دولة، و60 وزيرا للتعليم، التزام الحكومة اليمنية بالأولويات الأربع لبرنامج التدريب التربوي والعمل على تحديث المشاريع التنموية التي من شأنها الحفاظ على استمرارية النظام التعليمي، ورفع التزاماتها في التمويل تبعا لمستجدات الأوضاع في اليمن.

واستعرض الوزير العكبري، خطط وبرامج وزارة التربية خلال الفترة المقبلة من خلال إعادة إنشاء إدارة التعليم والمعلومات (EIMS) وإطلاق حملة توعوية لاستهداف ثمانية ملايين طفل في المدراس وإدماج الأطفال خارج المدارس، ووضع خطة التعليم عن بعد.