تدشين مخيم طبي جراحي مجاني بمستشفى الوحدة في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 29 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

دشن بمستشفى الوحدة للأمومة والطفولة بمنطقة الحصون مديرية الوادي محافظة مأرب، اليوم، المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تقيمه مؤسسة صلة للتنميةوتنفذه جمعية تبيان للتنمية والاعمال الإنسانية تحت اشراف مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة .



ويستهدف المخيم الطبي على مدى 10 أيام، إجراء 50 عملية جراحية مجانية في مجال الأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة والمسالك البولية.

وخلال التدشين، أشاد نائب مدير عام مكتب الصحة للشئون الفنيه أحمد العبادي، بهذا المخيم الطبي الذي سيسهم في رفع معاناة الكثير من المرضى..مؤكداً اهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية المجانية في المحافظة..مثمناً دور مؤسسة صلة في إقامة عدد من المخيمات الطبية المجانية في المحافظة الرامية الى تخفيف معاناة المواطنين والمرضى.

من جانبه اوضح مدير جمعية تبيان الدكتور عبدالله الفروي، ان المخيم يهدف إلى تخفيف الأعباء والمعاناة على المرضى في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يمر بها اليمن.